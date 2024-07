Classifica Tormentoni Estivi 2024 | salgono tutti ma Tony e Gaia restano intoccabili

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 15 luglio 2024) In questi mesi, oltre le certificazioni dei singoli di Sanremo, seguirò anche lae le certificazioni deiche sono stati pubblicati nel corso delle settimane. Si confermano fuori dalla Top100 il singolo di Blanco e il singolo di Elettra Lamborghini con Shade., laFIMI della 2^ settimana di luglio 1)Effe e– Sesso e Samba 2) Anna – 30°C 5) Tananai e Annalisa – Storie Brevi 7) Fedez e Emis Killa – Sexy Shop 10) Mahmood – Ra Ta Ta 14) ComaCose – Malavita 21) Alessandra Amoroso e BigMama – Mezzo Rotto 22) Ava, Mida e VillaBanks – Bacio Di Giuda 23) Elodie – Black Nirvana 26) Capo Plaza – Fino All’Alba 28) The Kolors – Karma 31) Angelina Mango – Melodrama 40) JYLI, Emma, Olly – Ho Voglia Di Te 64) Emma – Femme Fatale L’andamento inFIMI dei(in verde quando/sono stabili, in rosso quando scendono) Alessandra Amoroso e BigMama – Mezzo Rotto debutto alla #26, seconda settimana alla #36, terza settimana alla #27, quarta settimana alla #30, quinta settimana alla #35, sesta settimana alla #21,Angelina Mango – Melodrama debutto alla #23, seconda settimana alla #16, terza settimana alla #24, quarta settimana alla #19, quinta settimana alla #27, sesta settimana alla #39, settima settimana alla #31,Anna – 30°C debutto alla #4, seconda settimana alla #6, terza settimana alla #2, quarta settimana alla #2, quinta settimana alla #2, sesta settimana alla #2, settima settimana alla #2,Arisa – Baciami Stupido *non ancora entrato in*Ava, Mida e VillaBanks – Bacio Di Giuda debutto alla #14, seconda settimana alla #16, terza settimana alla #23, quarta settimana alla #22,Baby K – Fino Al Blackout *non ancora entrato in*Benji e Fede – Musica Animale *non ancora entrato in*Blanco – Desnuda debutto alla #58, seconda settimana fuori la top100, terza settimana fuori la top100,Capo Plaza – Fino All’Alba debutto alla #18, seconda settimana alla #26, terza settimana alla #26,ComaCose – Malavita debutto alla #89, seconda settimana alla #72, terza settimana alla #59, quarta settimana alla #56, quinta settimana alla #36, sesta settimana alla #28, settima settimana alla #22, ottava settimana alla #14,Elettra Lamborghini e Shade – Dire Fare Baciare debutto alla #70, seconda settimana alla #84, terza settimana fuori la top100, quarta settimana fuori la top100,Elodie – Black Nirvana debutto alla #19, seconda settimana alla #28, terza settimana alla #20, quarta settimana alla #23, quinta settimana alla #27, sesta settimana alla #23,Emma – Femme Fatale debutto alla #98, seconda settimana alla #90, terza settimana alla #66, quarta settimana alla #84, quinta settimana alla #80, sesta settimana alla #70, settima settimana alla #72, ottava settimana alla #64,Fedez e Emis Killa – Sexy Shop debutto alla #3, seconda settimana alla #5, terza settimana alla #5, quarta settimana alla #5, quinta settimana alla #8, sesta settimana alla #7,JYLI, Olly e Emma – Ho Voglia Di Te debutto alla #30, seconda settimana alla #37, terza settimana alla #47, quarta settimana alla #40,Mahmood – Ra Ta Ta debutto alla #11, seconda settimana alla #13, terza settimana alla #16, quarta settimana alla #10,Paola & Chiara – Festa Totale *non ancora entrato in*Tananai e Annalisa – Storie Brevi debutto alla #13, seconda settimana alla #7, terza settimana alla #7, quarta settimana alla #5, quinta settimana alla #5,The Kolors – Karma debutto alla #81, seconda settimana alla #70, terza settimana alla #73, quarta settimana alla #54, quinta settimana alla #52, sesta settimana alla #53, settima settimana alla #35, ottava settimana alla #35, nona settimana alla #31, decima settimana alla #28,Effe e– Sesso e Samba debutto alla #10, seconda settimana alla #1, terza settimana alla #1, quarta settimana alla #1, quinta settimana alla #1, sesta settimana alla #1, settima settimana alla #1, Le certificazioniEffe e– Sesso e Samba Disco di PlatinoAnna – 30°C Disco di PlatinoFedez ed Emis Killa – Sexy Shop Disco d’OroTananai e Annalisa – Storie Brevi Disco d’Oro L'articolo, maproviene da Biccy.