Cinema | dal 17 luglio in sala ' Blue Lock Il Film -Episodio Nagi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) - Il primotratto dall'anime sportivo di successo, ‘Il-' è una storia spin-off della serie principale che si concentra sul licealeSeishiro nel processo di scoperta del suo talento nascosto per il calcio. La prima stagione di '' è ora disponibile in streaming su Crunchyroll. “È una seccatura”. Questo è quello che lo studente del secondo anno di liceoSeishiro ama dire nella sua noiosa vita. Ma le cose cambiano quando Mikage Reo, un suo compagno di classe che sogna di vincere la Coppa del Mondo, scorge le doti nascoste di, e lo invoglia a iniziare a giocare a calcio per condividere il suo incredibile talento. Un giorno, riceve un invito per il misterioso progetto ''.