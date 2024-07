Chiara Teocchi Olimpiadi Parigi 2024 mountain bike | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Esordio olimpico per. La 27enne atleta tricolore sarà una delle due rappresentanti del Bel Paese per quanto riguarda la prova del cross country di. Obiettivo realistico quello di un piazzamento tra le prime dieci per la lombarda che non ha mai raggiunto il podio in Coppa del Mondo. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Bergamo, 8 dicembre 1996 Sport e disciplina: cross countryQuando gareggia: domenica 28 luglio .