Chi è J D Vance il vice scelto da Trump Giovane senatore che piace agli operai ma con legami anche tra i miliardari della Silicon Valley

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) È James Davidil designato da Donaldper ricoprire la carica dipresidente in caso di un ritorno alla Casa Bianca.ha 39 anni (quasi 40 meno di) ed è attualmenterepubblicano dell’Ohio che, in passato, era stato tra i critici diè notoper il suo il suo memoir bestseller del 2016 “Hillbilly Elegy” (“Elegia americana” nella versione italiana) che racconta la crisi di una famiglia e di una cultura (quella degli Appalachi). Il (è un ex venture capitalist e la scelta sarebbe ricaduta su di lui per la capacità di mobilitare gli elettoriRust Belt (la regione compresa tra i monti Appalachi settentrionali e i Grandi Laghi, cuore industriale degli Usa duramente colpita dalle delocalizzazioni).