Cavatigozzi novantenne travolto da camion mentre attraversa la strada | è grave

(Di lunedì 15 luglio 2024) Cremona, 15 luglio 2024 –da unstando la. Vittima, questa mattina intorno alle 10, un uomo di novant’anni, in via Spinadesco alla frazione di, traversa della provinciale che conduce a Crema e Milano. L’anziano, dalle prime informazioni fornite dal 118, nella rovinosa caduta a terra ha riportato un serio trauma cranico, oltre che traumi importanti al volto e a una gamba. Sono subito scattate le richieste di soccorso: il servizio regionale di emergenza-urgenza ha inviato sul posto ambulanza e automedica. Dopo le prime cure, ilè stato portato in codice rosso all’ospedale di Cremona. Intervenute sul luogo dell’incidente anche le pattuglie della Polizia locale per i rilievi.