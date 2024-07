Casini | L’emendamento Mulé permette alla Serie A di avere il giusto peso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lorenzo, presidente della LegaA, è intervenuto a Radio anch’io sport, dove ha parlato delche in questi giorni sta facendo tanto discutere. A riportare le parole diè l’Ansa. Nella sua forma definitiva, con «Uefa e Fifa chiamate in causa un po’ a sproposito»A «diil».: «Abbiamo riformato il campionato Primavera per rendere obbligatoria la presenza di italiani» Il presidente ha parlato anche dei vivai e dei giovani: «Abbiamo riformato il campionato Primavera per consentire che ci fossero obbligatoriamente degli italiani nella lista dei 25 giocatori. Tra un anno arriveremo ad averne almeno 10 convocabili, più di quanti ne prevede la Uefa». Altre «numerose proposte non sono state ascoltate», come «sulle seconde squadre», trovando «resistenze infinite nelle altre componenti»(del Consiglio federale, ndr).