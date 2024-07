Casini Lega A non veniva ascoltata ora avremo un peso equo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Si chiede maggiore equilibrio e ora con l'emendamento Mulè si può fare" MILANO - "Il calcio italiano era costruito in maniera medievale rispetto a pesi e rappresentanza delle varie componenti. Non è una manovra di aggressione, di attacco, siamo alla difesa del minimo sindacale per consentire alla s .