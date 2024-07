Cambia il calendario della MotoGP 2024 | si corre due volte a Misano ma scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ila stagione in corso: cancellato il GP del Kazakistan, al suo posto il GP dell'Emilia Romagna, secondo round stagionale a. Polemiche per la data scelta: la stessa in cui andrà in scena il primo GP di Cremona del Mondiale Superbike. .