Calenda la Liguria non è governatamaggioranza prenda decisione

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Secondo me è assurdo che la magistratura faccia trapelare 'ti devi dimettere se vuoi che ti levi dagli arresti domiciliari', ma stiamo scherzando? Poi c'è un punto che non riguarda Toti, che fino a prova contraria è innocente. Si può governare così? In una situazione oggettivamente difficilissima per i liguri? Io penso di no. Oggi prendere soldi da persone a cui rinnovi la concessione non è vietato in Italia, questo è il Paese dei conflitti di interesse, i soldi che Toti ha preso li ha registrati con un atto legale che dovrebbe diventare invece illegale, quindi il rischio è che sia assolto. Va risolta la gigantesca valanga di conflitti di interesse che questo Paese ha. Io sono favorevole al finanziamento pubblico ai partiti, eliminando però quello privato.