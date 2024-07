Calenda contro tutti | Ormai le democrazie vacillano ma niente cambia

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 15 luglio 2024) Articolo pubblicato lunedì 15 Luglio 2024, 15:03 L’attentato a Donald Trump è un fatto di cronaca su cui non è possibile sorvolare, non solo per la gravità dell’accaduto in sé ma soprattutto per le conseguenze che questo comporterà nel breve e lungo futuro. Carlo, leader di Azione, non ha potuto fra altro che unirsi L'articolo: “le, ma” proviene da Il Difforme. .