Calciomercato Inter l’Udinese FISSA il PREZZO per Bijol | la situazione sul difensore sloveno

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Jakaè uno degli obiettivi dell’di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Ecco la richiesta delIlcontinua a cercare ilperfetto per Simone Inzaghi. Secondo Il Messaggero Veneto, i nerazzurri starebbero puntano fortemente sullodelJaka. Il club friulano ha già ricevuto l’esse per il giocatore da parte .