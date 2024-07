Calciomercato Fiorentina cessione pesante | Milenkovic cambia maglia il sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Operazione a sorpresa in casa: manca l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve, ma il difensore serbo dellaNikolaè sempre più vicino a passare al Nottingham Forest. Secondo le ultime notizie le due società avrebbero trovato un accordo sulla base di 12 milioni di euro più 3 di bonus. Per il calciatore è pronto un contratto per cinque anni, fino al 2029, allo stesso ingaggio della. Sono in corso valutazioni da parte del calciatore ma l’affare sembra destinato ad andare in porto. IldiLaavrebbe individuato ildi: si tratta di Logan Costa, calciatore 23enne del Tolosa. La valutazione è di 20 milioni di euro e sul calciatore è forte l’interesse di altre squadre.