Calcio | Barça Per Araujo lesione al tendine bicipite femorale destro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il giocatore uruguaiano presto sotto i ferri, starà fermo almeno 4 mesi. BARCELLONA (SPAGNA) - Brutte notizie per il Barcellona e in particolare per Ronald, appena tornato dalla Copa America, giocata con la maglia della Nazionale dell'Uruguay. "I test effettuati presso la Ciutat Esportiva Joa .