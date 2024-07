Burberry primo trimestre deludente sospende i dividendi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)chiude ilcon ricavi in calo (-20%) e peggiori delle attese. Questo spinge il gruppo inglese are il pagamento deirispetto all'anno fiscale 2025. Le vendite al dettaglio sono state pari a 458 milioni di sterline. Il ceo Jonathan Akeroyd si è dimesso e lascia la società con effetto immediato e il cda ha subito nominato Joshua Schulman come nuovo amministratore delegato e direttore esecutivo. "La nostra performance nel. Se la tendenza attuale persisterà durante il secondo, prevediamo una perdita - commenta il presidente Gerry Murphy in una nota - Alla luce della situazione attuale, abbiamo deciso dire il pagamento dei. Ci aspettiamo che le azioni che stiamo intraprendendo, compresi i risparmi nei costi inizino a portare un miglioramento nella nostra seconda metà dell'anno".