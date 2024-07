Botte alle figlie non brave musulmane condannati in fuga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nuovo caso di latitanza a Brescia, dove sarebbero irreperibili padre, madre e fratello di quattro ragazze che venivano picchiate perché "non". Lo riporta oggi il Giornale di Brescia. I tre, di origini pakistane ma cittadini italiani, sono statiin via definitiva dalla Cassazione a cinque anni ad inizio luglio, ma secondo quanto scritto dal quotidiano, sarebbero spariti, e sarebbe già anche firmato il decreto di latitanza da parte del primo giudice che li ha. Nella casa dove avevano residenza risulta viverci un connazionale. Le ricerche sono estese in Italia e in patria. I tre sono statiper maltrattamenti che sarebbero consistiti in schiaffi, pugni, tirate di capelli "perché lerifiutavano di studiare ogni giorno le sure del Corano, e per obbligarle a indossare abiti tradizionali della cultura pakistana".