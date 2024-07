Borsa | Milano cede -04% pesano Mps e Cucinelli corre Saipem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si conferma debole Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,41% a 34.438 punti, mentre scende a 130,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi. In ribasso di 0,7 punti il rendimento annuo italiano al 3,78% e di 0,9 punti quello tedesco al 2,48%. Prevalgono i ribassi sul listino milanese a partire da Mps e(-2%) entrambe), precedute di poco da Moncler (-1,9%). Sui titoli del lusso pesa la frenata segnata dalla Cina e il conseguente calo delle vendite e dell'utile semestrale di Swatch. Pesante Ferragamo (-7,34%), tra i titoli a minor capitalizzazione. In campo bancario cedono anche Bper (-1,78%), Bps (-1,21%) e Banco Bpm (-1,03%). Più caute Uncredit (-0,7%) e Intesa (-0,68%).