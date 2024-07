Biden | Fare tutti un passo indietro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 luglio 2024) 7.00 "L'attentato a Donald Trump impone anoi un". Lo dice Joein un discorso alla nazione. "Non siamo nemici, siamoamericani", aggiunge. "La politica non può essere un campo di battaglia. Le decisioni si prendono nelle urne, con il voto, e non con le pallottole", sottolinea il presidente. "E' tempo di abbassare la temperatura della politica. Niente è ora più importante che restare uniti".