BagnoliMeloni | dimostreremo sbagliava chi faceva assistenzialismo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug. (askanews) – “Faremo quello che va fatto ea chi pensava che questi territori fossero in qualche modo spacciati, cioè che non avessero speranza, che si potessero solamente mantenere nella loro condizione con l’, che questa gente che sidi grosso, si può fare molto altro, si può fare in modo diverso e si può mettere questi territori nella condizione di competere ad armi pari e di dimostrare il loro valore”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la firma del protocollo d’intesa con il commissario straordinario di governo per il sito Bagnoli-Coroglio, Gaetano Manfredi. “Chiaramente – ha aggiunto – c’è molto lavoro da fare ancora, i problemi da risolvere sono tantissimi, però la volontà politica c’è, le risorse per le cose serie e anche lavorando molto, alla fine le stiamo trovando, la prospettiva che abbiamo davanti è una prospettiva di medio e lungo termine, ci consente di programmare, di cadenzare gli interventi e comunque soprattutto ci piace insomma lavorare e lavorare tanto”.