ATP Amburgo prossimo turno alla portata per Cobolli Poi un top5 all’orizzonte

(Di lunedì 15 luglio 2024) Esordio vincente nell’ATP 500 diper l’azzurro Flavio, capace di piegare in tre set nel primoil tedesco Daniel Altmaier, staccando così il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà, non prima di mercoledì, uno tra il brasiliano Thiago Seyboth Wild ed il numero 8 del seeding, il cinese Zhizhen Zhang. L’azzurro è inserito nella parte alta del tabellone ed in caso di ulteriore vittoria potrebbe essere atteso da una sfida di grande prestigio nei quarti di finale, quella contro il padrone di casa teutonico Alexander Zverev, numero 1 del seeding e numero 4 del ranking ATP. In caso di successo, poi, l’azzurro nel penultimo atto potrebbe ritrovarsi di fronte uno tra il numero 4 del tabellone l’argentino Francisco Cerundolo, ed il numero 6, l’altro italiano Matteo Arnaldi.