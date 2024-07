Arresto ad Amalfi per detenzione e spaccio di droga

Leggi tutta la notizia su zon

Il 14 luglio u.s., ad, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all'di D. B., per il reato diai fini didi sostanza stupefacente, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l'indagato, dapprima veniva sorpreso all'interno di un bar-ristorante del luogo nel mentre versava di nascosto nel cocktail di una turista sostanza stupefacente tipo "blue punisher" nonché a seguito di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo marijuana, hashish e ulteriori 3 pasticche ecstasy "blue punisher".