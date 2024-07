Argentina-Colombia in ritardo | follia in Coppa America | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non è ancora iniziata la partita tra, sfida valevole per la finale di. Messi e compagni sono favoriti per la vittoria finale e l'attaccante ex Barcellona è in grado di conquistare un altro trofeo nella sua ricca bacheca. La garaè in. Il motivo? All'esterno dello stadio sono scoppiati disordini causati dai tifosini. Tanti supporter sono rimasti bloccati all'estero e si sono registrati dei feriti. Il match è stato posticipato di 30 minuti. ???? ?????? – In Miami, riots broke out at the Hard Rock Stadium asn fans caused disturbances before the start of the Copa América final match betweenand. pic.twitter.com/JQpwdSWABy — ??The Informant (@theinformantx) July 14, 2024