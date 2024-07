Ansia da smartphone Quanti danni fanno all’umore dei giovanissimi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Chiamate chi ha il telefonino. Vi risponderà che risparmia tempo e denaro, che è migliorata la qualità del suo lavoro, che non soffre più di esaurimento nervoso per problemi di reperibilità. Insom Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.