Andrea Lazzaretti porta l’Italia ai vertici dell’International Chamber of Commerce

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024), partner di RASS Studio Legale Rinaldi e Associati, è nominato membro della Commissione Arbitration and ADR di ICC Italia e delegato internazionale presso la ICC Global Commission on Arbitration and ADR per il mandato 2024-2027. ICC Italia, con sede a Roma, è il Comitato Nazionale della Internationalof– ICC, la più grande organizzazione mondiale delle imprese. ICC Italia connette imprese, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e della ricerca con la rete globale delle Camere di Commercio internazionali, che rappresenta e collega oltre 45 milioni di imprese in più di 170 Paesi. L’avvocato, in qualità di nuovo membro della Commissione dedicata allo studio degli aspetti legali, procedurali e pratici dell’arbitrato e dell’ADR, si impegnerà a facilitare l’accesso alla giustizia e a promuovere risoluzioni efficienti delle controversie, mettendo a disposizione dell’ICC la sua esperienza nel contenzioso commerciale.