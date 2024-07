Andrea Lazzaretti nella commissione Arbitration and Adr di Icc Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024), partner di Rass Studio legale Rinaldi e associati, è stato nominato componente dellaand Adr di Icce delegato internazionale Icc Global Commission onand Adr per il mandato 2024-2027. Iccè il National committee, con sede a Roma, della International Chamber of Commerce – Icc, la più grande organizzazione mondiale delle imprese. Iccmette in contatto imprese, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e della ricerca con la rete globale dell’organizzazione di Camere di Commercio internazionali, che rappresenta e collega oltre 45 milioni di imprese in più di 170 Paesi. L’avvocato, in quanto nuovo membro delladedicata a studiare gli aspetti legali, procedurali e pratici dell’arbitrato e dell’Adr per facilitare l’accesso alla giustizia e promuovere risoluzioni efficienti alle controversie, metterà a servizio dell’Icc la sua esperienza nel campo del contenzioso di natura commerciale.