Anche la Russia al vertice per la pace | Zelensky apre a Putin vicini a una tregua?

(Di lunedì 15 luglio 2024) Siuno spiraglio per lain Ucraina: il leader Volodymyrha invitato ladi Vladimira partecipare alla prossima conferenza di, da svolgere entro novembre. I colloqui per preparare il secondo summit sulla risoluzione del conflitto in Ucraina inizieranno a luglio, come spiegato dallo stessoin conferenza stampa a Kiev. "A fine luglio o inizio agosto ci sarà un primo incontro a livello di ministri e consiglieri per la sicurezza nazionale - ha detto il presidente ucraino -. Il primo incontro sulla sicurezza energetica sarà molto probabilmente in Qatar. Ad agosto ci sarà un incontro in Turchia su libertà di navigazione. Ci sarà la questione della sicurezza alimentare e ci sarà un piano completamente preparato e sviluppato a settembre ci sarà un incontro in Canada nel settore umanitario".