Amazon nega l’assemblea dei lavoratori perché c’è il Prime Day i sindacati | Atto gravissimo sciopereremo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Preparano una protesta idel magazzinodi Cividate, dopo che la direzione avrebbe impedito loro di organizzare un’assemblea sindacale – e quindi limitando un diritto sancito dalla legge – adducendo come ragione ilDay, cioè il periodo di sconti che la multinazionale farà il 16 e 17 luglio. In risposta, i dipendenti hanno annunciato che si riuniranno lo stesso, per strada, e che in quell’occasione discuteranno di sciopero. La replica di“Non c'è alcuna volontà di impedire lo svolgimento dell'assemblea”, ha replicato l’azienda. “Abbiamo richiesto alla Filt Cgil di rinviare alla prossima settimana. Di fl'unica ragione è la concomitanza con la settimana delDay, la cui data era stata già comunicata il 22 maggio nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali svoltosi presso il centro di distribuzione di Cividate al Piano.