Altopiano del Laceno Aggredisce e rapina due turisti | arrestato

(Di lunedì 15 luglio 2024)del. Dall’episodio ne è nato un violento scontro dove la vittima in un primo momento è riuscito a disarmare l’aggressore Nel primo pomeriggio di ieri, l’del, noto per essere una frequentata metaca soprattutto durante i fine settimana, è stato teatro di un grave episodio di criminalità. Una coppia di Avellino, impegnata in una tranquilla passeggiata tra i boschi della località montana, sarebbe stata improvvisamente aggredita da un giovane armato di coltello. Per difendere sé stesso e la propria moglie, l’uomo ha raccolto un ramo nel disperato tentativo di tenere lontano l’assalitore. Ne è nato un pericoloso scontro fisico in cui l’aggressore, pur momentaneamente disarmato dalla vittima, è riuscito a recuperare il coltello reiterando le minacce e inducendo il malcapitato a consegnarli una piccola somma di denaro per farlo allontanare.