Alluvione a Cogne l' isolamento finirà il 27 luglio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Riaprirà alle 7 del prossimo sabato 27la strada regionale 47 perper tutti e con doppio senso di marcia, "condizioni meteo permettendo". Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin. La località è isolata dal 29 giugno scorso, dopo che l'ha danneggiato l'unica via di collegamento con il paese percorribile in auto. Intanto il 21prossimo i proprietari delle 650-700 auto rimaste bloccate apotranno salire e scendere per recuperare i propri veicoli, grazie a dei convogli con pulmini organizzati dalla Protezione civile regionale. .