Aldo Serena a CalcioWeb | la convivenza tra Conte e De Laurentiis? Sarà decisivo un aspetto | VIDEO

(Di lunedì 15 luglio 2024) La trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’ fa tappa a Reggio Calabria. Le trattative entrano sempre più nel vivo ed i giornalisti di Sky sono pronti ad aggiornare sulle mosse delle squadre del campionato di Serie A e non solo. Tra gli ospiti presente anche, ex calciatore di Inter, Milan, Juventus e della Nazionale italiana. Intervistato da, l’ex attaccante ha fornito interessanti indicazioni sul campionato di Serie A. “La Juventus ha le idee chiare e con Giuntoli sta mettendo in campo una formazione su indicazione di Thiago Motta. Penso che la Juventus quest’anno ritornerà a dire la sua ad alti livelli. Il Milan era partito con buone intenzioni ma non ha avuto la capacità economica per arrivare ad attaccanti di alto livello come Zirkzee ma con Morata potrebbe trovare un attaccante di qualità.