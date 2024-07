A Uboldo 90 cartelle ai furbetti dell’Imu | il Comune deve incassare 223mila euro

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 15 luglio 2024) A, nelle case dei “, sta per arrivare una raffica diesattoriali dellenon pagate dal 2018 al 2023. Tramite Agenzia delle Entrate – Riscossione, si passa adesso alle maniere forti: la normativa prevede per chi si ostina a non pagare tasse e tributi anche il fermo amministrativo dell’auto e il