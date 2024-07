A Saipem due commesse saudite da circa 500 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)si è aggiudicata duein Arabia Saudita del valore complessivo di500di(458,98di euro). Lo si legge in una nota in cui il gruppo di San Donato Milanese spiega che si tratta di progetti offshore (in acque profonde) nell'ambito di un accordo di lungo termine (Lta) in vigore con Saudi Aramco. Le attività commissionate aprevedono nel primo caso l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (Epci) di una linea dorsale (trunkline) di greggio di50 km con un diametro di 42 pollici per il giacimento di Abu Safa. Per il secondo progetto riguardano invece i programmi di mantenimento della produzione dei giacimenti Berri e Manifa. .