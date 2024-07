Zibido blitz con spranghe al centro estivo dei bimbi | gli otto ragazzi mascherati rischiano grosso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Finirà sui tavoli della Procura di Milano l'incursione con maschere eorganizzata da alcuniper terrorizzare un gruppo diche dormivano in tenda nel campusdiSan Giacomo,nell'hinterland di Milano. Domani, infatti, il sindaco Sonia Bellolli, presenterà ai carabinieri della zona un denuncia su quanto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, quandogiovani, per altro ripresi dalle telecamere di sorveglianza, con il volto mascherato e armati di mazze hanno scavalcato il muro di cinta del campetto polivalente gestito dal Comune e dove era stato allestito, come tradizione, un campeggioper i piccoli. "Per fortuna nessuno si è fatto male - spiega la sindaca -. L'intenzione non era fare del male ma solo spaventare.