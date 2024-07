Wimbledon Alcaraz-Djokovic | oggi la finale e c’è anche Kate

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 luglio 2024) (Adnkronos) – Carloscontro Novaknelladel singolare maschile. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e detentore del titolo, affronta il serbo, numero 2 del ranking, che va a caccia dell’ottavo titolo sull’erba londinese e, nella rivincita della2023, punta al 25esimo Slam della ineguagliabile carriera. Appuntamento sul Campo Centrale alle 14 di Londra (le 15 in Italia con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) per l’atto conclusivo dei Championships. In una giornata speciale, nel Royal Box è attesala principessaMiddleton, alla seconda uscita ufficiale dopo l’operazione subita a gennaio e la diagnosi di cancro ufficializzata a marzo. La presenza della moglie del principe William rende ancor più speciale l’appuntamento sul Centre Court.