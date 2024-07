Wimbledon 2024 Alcaraz trionfa in finale su Djokovic | Sto vivendo il mio sogno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024) Londra, 14 luglio– Carlos. Lo spagnolo, detentore del titolo e numero 3 del mondo, come nella2023 batte il serbo Novak, numero 2 del ranking, per 6-2, 6-2, 7-6 (7-4)., 21 anni, conquista il secondo titolo di fila sull’erba londinese, il quarto Slam della carriera e il 15esima torneo nel circuito. L’iberico annichilisce il 37ennenei primi 2 set con un copione identico: break immediato e poi allungo indi frazione con il secondo servizio strappato al rivale. Nel terzo parziale,non sfrutta una palla break che potrebbe rimetterlo in carreggiata. Sul 4-4, il serbo scivola sotto 0-40:sfrutta la seconda delle 3 palle break e mette la freccia verso il traguardo.