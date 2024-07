Volley maschile Europei U22 | l’Italia ottiene l’argento contro la Francia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) GliU22 diterminano con la conquista della medaglia d’argento per. Gli azzurri di Vincenzo Fanizza vengono piegati in finale dalla, dopo aver raggiunto il quinto set. La partita è infatti terminata 2-3 (19-25, 20-25, 25-14, 28-30, 20-22), dopo una rimonta da parte degli italiani, che avevano perso i primi due set, per poi non concretizzare – durante il tie break – cinque match point.U22:laSportFace. .