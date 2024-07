Usa S Sede | violenza ferisce democrazia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 luglio 2024) 15.46 La Santa"esprime la propria preoccupazione per l'episodio didi ieri notte,chele persone e la, provocando sofferenza e morte". Così la sala stampa vaticana in merito al'attentato a Trump. "La Santasi unisce alla preghiera dei vescovi statunitensi per l'America, per le vittime e per la pace nel Paese, perché non prevalgano mai le ragioni dei violenti".