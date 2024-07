Un' auto si schianta contro un muro 4 ragazzi morti in Irpinia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 14 luglio 2024) AGI - Quattrotra i 19 e i 21 anni sonola notte scorsa in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada Statale delle Puglie, all'altezza di Mirabella Eclano,in provincia di Avellino. Fatale l'impatto poco dopo la mezzanotte con una Fiat Panda che viaggiava in direzione opposta, che ha mandato fuorillo la Mercedes con a bordo i quattro giovani, finita poiun muretto di cemento. Alla guida della berlina un 21enne di Frigento, in provincia di Avellino, mentre gli altri tre, tutti 19enni erano di Grottaminarda e Mirabella Eclano. Erano in gruppo con altri dueche viaggiavano su una secondae si erano dati appuntamento a una gelateria di Mirabella Eclano. Gli altri due giovani seguivano la Mercedes e hanno assistito all'incidente.