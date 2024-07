Turismo in Norvegia la via artica alla sostenibilità passa dallo Snowhotel di Kirkenes

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 14 luglio 2024) Primo albergo al mondo completamente fatto di ghiaccio e aperto 365 giorni all’anno Dormire in stanze di ghiaccio, tra sculture di neve e passi ovattati, in estate come in inverno. Immergersi in quanto la natura ha da offrire all’altezza del 69° parallelo nord, lì dove tra il 21 novembre e il 21 gennaio tutto è .