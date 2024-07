Trump | Meloni limiti non dovrebbero essere mai superati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "Nel dibattito politico, in tutto il mondo, ci sonoche nonmai. È un monito per tutti, indipendentemente dallo schieramento politico, per ridare dignità e onore alla politica, contro ogni forma di odio e violenza, e per il bene delle nostre democrazie. Solidarietà a Donald, ai suoi sostenitori e ai feriti e il mio sentito cordoglio per la vittima ai suoi familiari". Ad affermarlo è la presidente del Consiglio Giorgiache commenta così su Fb l'attentato a. .