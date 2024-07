Trump Fontana | Profondamente turbato Vicinanza e solidarietà

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 14 luglio 2024) ROMA – “Sonoda quanto accaduto in Pennsylvania, la violenza non deve mai inquinare il dibattito democratico. Esprimo all’ex presidentela miae la mia, nella speranza che possa presto rimettersi. Prego per tutte le persone coinvolte”. Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo(foto), a proposito dell’attentato a Donald. L'articolo: “” L'Opinionista. .