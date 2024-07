Tre feriti gravi in ospedale dopo lo scontro fra due scooter a Baratti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 14 luglio 2024) PIOMBINO –ssimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi (14 luglio) a. A provocare il ferimento in maniera serissima di tre persone lo, per cause al vaglio della polizia municipale di Piombino, fra dueche,lo, sono finiti in un fossato a bordo strada. Sul posto, oltre alle ambulanze inviate dalla centrale del 118,una prima valutazione delle condizioni dei, sono stati fatti pervenire anche due elicotteri regionali del servizio Pegaso. Il bilancio vede due deitrasportati inin elisoccorso: una donna di 45 anni di Piombino alle Scotte di Siena, un uomo, di cui non è nota l’età, a Cisanello a Pisa. L’ambulanza, invece, a portato una ragazza di 13 anni, anche lei di Piombino, all’di Livorno.