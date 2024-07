Travolto da un' auto pirata nel Trevigiano muore un 50enne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 14 luglio 2024) AGI - Unè morto a Ormelle, nel, dopo essere statoda un'che poi si è allontanata senza fermarsi. Intorno alle 22 l'uomo, un italiano della zona, stava camminando con una conoscente 41enne di origini marocchine lungo il ciglio della strada per rientrare a casa. I due sono stati investiti da un veicolo che si è allontanato in direzione Fontanelle. La donna è rimasta ferita non gravemente ed è stata trasportata presso l'ospedale di Oderzo mentre l'uomo è deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate. Diverse pattuglie di Carabinieri hanno avviato la ricerca del veicoloin tutto il coneglianese. .