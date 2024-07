Tragedia sul Brenta due ragazzi travolti e portati via dal fiume | erano entrati in acqua per recuperare il pallone

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 luglio 2024) Tragico episodio nel pomeriggio di oggi, domenica 14 luglio, sulle rive dela San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Duesono stativia dalla corrente delmentre stavano giocando asu una spiaggetta lungo il. Secondo una prima ricostruzione, sembra che uno dei duesi fosse immerso nell’per cercare diil. Quando l’amico ha visto che era in difficoltà, si è tuffato per tentare di aiutarlo, ma è stato portato via a sua volta dalla corrente. Altre persone avrebbero subito tentato di soccorrerli, ma senza fare in tempo a salvarli. Finora le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco non hanno dato alcun esito. Un tragico incidente che richiama alla mente il dramma occorso lo scorso 31 maggio sul Natisone, in Friuli, quando tre giovani furonodall’improvvisa piena del: i loro corpi senza vita furono trovati nei giorni seguenti.