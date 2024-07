Traffico Roma del 14-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto della norma Al momento la circolazione sul grande raccordo anulare come sulle consolari in entrata ed uscita dalla capitale la polizia locale Ci Segna un incidente possibili rallentamenti su Viale Palmiro Togliatti in prossimità di via Giuseppe chiovenda lo stesso in Piazza Cola di Rienzo incidente non si esclude la formazione di code ricordiamo la tangenziale est che per lavori sulla sopraelevata resta chiuso l’ingresso in tangenziale da via Prenestina fino al 26 luglio a Viale Trastevere da ieri e fino a domani 15 luglio sono in programma lavori alle alberature nella fascia oraria 7:17 modifiche a sosta e viabilità con chiusura delle corsie laterali interesseranno anche Piazza Sidney Sonnino e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli ma per dettagli su queste altre notizie consultate il sito