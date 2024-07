Tour de France 2024 casi Covid nella Grande Boucle | misure di protezione rafforzate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Prendere le dovute precauzioni. La problematicasta tenendo banco alde. Diversi corridori, tra il cui il i il britannico Tom Pidcock e lo spagnolo Juan Ayuso, compagno di squadra della maglia gialla Tadej Pogacar, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca dopo la positività all’arcinoto virus. In tutto questo, lo stesso asso sloveno aveva dichiarato in avvicinamento aldi aver contratto il “nemico invisibile“. Desta curiosità quanto accadrà con Geraint Thomas, vincitore dellanel 2018 e compagno di squadra di Pidcock, che ha manifestato sintomi lievi. Ebbene, gli organizzatori delhanno rafforzato lediper “limitare i rischi per la salute” di fronte alla recrudescenza del famigerato