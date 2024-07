Thomas Matthew Crooks | Odio Trump odio i Repubblicani | video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 luglio 2024) Ecco ilin cui l'attentatore di oggi,diceva «». L'attentatore si era registrato al comizio di oggi come repubblicano, ma nel 2021 fece una donazione di 15 dollari ad "Act Blue" gruppo che sostiene i candidati democratici.Non si esclude l'ipotesi che si fosse registrato come repubblicano per accedere al comizio e facilitare il suo bersaglio.In basso il: Io, io