Thomas Matthew Crooks chi era l’attentatore di Donald Trump

(Di domenica 14 luglio 2024) È stato identificato l’autore dell’attentato all’ex presidente americano. L’FBI ha identificato l’autore come il ventennedella Pennsylvania, secondo quanto riferito da diversi media statunitensi.era originario di Bethel Park, Pennsylvania., ucciso dalle forze di sicurezza, non aveva con sé documenti identificativi.Leggi anche: Spari controdurante un comizio. I servizi: “È salvo”. Uccisoventenne: il nome Al momento non è ancora noto il movente dell’attacco. Secondo il New York Times, l’arma utilizzata dal giovane era un fucile semiautomatico AR-15, ma anche questo non è stato confermato dalle autorità. Secondo la NBC,indossava una t-shirt di uno dei canali YouTube più popolari dedicati alle armi da fuoco, Demolition Ranch.