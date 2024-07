Tennis | Wimbledon Djokovic Giornata no complimenti ad Alcaraz

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 14 luglio 2024) Il serbo: "Sono orgoglioso di quanto ho fatto, non posso essere deluso". LONDRA (INGHILTERRA) - "Non è il risultato che volevo. Soprattutto nei primi due set non ho giocato come volevo. Oggi non era la mia. Una vittoria completamente meritata per Carlos, che ha giocato un grande ten .