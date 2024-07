Taylor Swift 65mila sotto al palco della prima data italiana | la cantante si commuove

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di domenica 14 luglio 2024) Ieri, sabato 13 luglio 2024, si è tenuta ladel The Eras Tour di. Ad assistere all’attesissimo concerto sono stati in benfan dell’amata pop-star americana, arrivando a farre quest’ultima. IL CONCERTO – Erano trascorsi ben 13 anni da quantosi è esibita l’ultima volta in Italia. I L'articoloal: lasi