Superbike | Razgatlioglu vince anche la Superpole Race a Donington

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Toprak, dopo il successo in Gara 1, ha vintoladel Gran Premio di Gran Bretagna, in scena aPark, valido per il Campionato del Mondo. Il pilota turco della Bmw ha preceduto Nicolò Bulega su Ducati. Sul gradino più basso del podio il sei volte campione del mondo, il britannico Jonathan Rea, al primo podio con la Yamaha nella gara di casa. A seguire l’altra Bmw di Scott Redding, davanti al connazionale Alex Lowes su Kawasaki. Alvaro Bautista si piazza invece in sesta posizione, davanti ad Andrea Locatelli. Ottavo Sam Lowes che chiude la top ten assieme a Danilo Petrucci e Andrea Iannone. In classifica generale comanda con 216 punti, davanti proprio a Bulega che ne ha 180.laSportFace.